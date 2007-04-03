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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3441344234433444
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:08

  Бетон написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем)
Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз.
Не первый раз такое.
Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)

да ладно. чего вы? давайте поизучаем графики, теханализ. куда эти все умники подевались?

вон навозная муха "єксперт" :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09

  Бетон написав:главное, что український фондовий ринок не постраждав. бо нема куди


остров стабильности :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:23

Щось Zebra зовсім пропав і не з'являється, колись в кінці 2022, коли біток впав до 17 штук, майже кричав "скупайтесь, глупцы".
А тут всього лиш поки 55 :mrgreen:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:29

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем)
та от прям зараз можна +10..15% підняти на Дідусі з Кефиром... І нам ліквідность підвищете...
А потім вже і споглядайте ))


Не-не, не хочу подымать продажи валидола в аптеках))))

100% правы - это не пассив, этим нужно "дышать". И - да- нужны стальные нервы и яйца, выдерживать просадки в моменте на 30-40-50% и более.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:31

Oberon Если б мы последовали многократному призыву Zebra закупаться эфириумом по 90 долл., то мы б уже озолотились.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:04

  osafly написав:Это мало...Хоть и в "материнской" крипте.Мне в ФТХ начислили примерно 70% от текущих цен 2022...Хотя выплаты будут в USDT,но я бы предпочел чтобы мне просто вернули монеты которые не успел вывести,а не стейблы...Сумма возмещения уже висит и ее видно,выплаты ожидаются в ноябре.Вполне допускаю,что в этом месяце,а может даже и раньше,рынок начнет перфомить,чтобы выплаченые стейблы вливались в рынок,а это ни мало 13млрд баксов...На этой ликвидности,вполне можем полететь в начале 2025г и пойдет долгожданный альтсезон


До 16.08.2024 Kroll принимает ответы по электронному голосованию по вариантам выплаты кредиторам биржи FTX. Кредиторам Class7A предлагается проголосовать за 100% возврат криптоактивов наличными USD по ценам на 11.11.2022.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:00

  Dr_English написав:
  osafly написав:Это мало...Хоть и в "материнской" крипте.Мне в ФТХ начислили примерно 70% от текущих цен 2022...Хотя выплаты будут в USDT,но я бы предпочел чтобы мне просто вернули монеты которые не успел вывести,а не стейблы...Сумма возмещения уже висит и ее видно,выплаты ожидаются в ноябре.Вполне допускаю,что в этом месяце,а может даже и раньше,рынок начнет перфомить,чтобы выплаченые стейблы вливались в рынок,а это ни мало 13млрд баксов...На этой ликвидности,вполне можем полететь в начале 2025г и пойдет долгожданный альтсезон


До 16.08.2024 Kroll принимает ответы по электронному голосованию по вариантам выплаты кредиторам биржи FTX. Кредиторам Class7A предлагается проголосовать за 100% возврат криптоактивов наличными USD по ценам на 11.11.2022.


Можно не голосовать.Толку в этом никакого.В поддержке ФТХ сказали-ваше личное дело.Можно ничего не делать,просто ожидать сигнала когда пойдут возмещения..Ориентировочно ноябрь месяц.Каким образом и куда,через какие биржи-я лично понятия не имею
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:21

Шо там, Хриплий зі шконки зіскочив?! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:35

  Amethyst написав:Шо там, Хриплий зі шконки зіскочив?! 8)

Якогось шортілу чпокнули в неприродній спосіб. :| Шортанув на 50 баксів з 0.64.

П.С. На 0.60 закрив шорт. На морозиво. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я вверх стоял со вчера) И на споте держу его.
Буду пока искать вход дальше вверх, потому что персепективы, имхо, хорошие у риппла.

И наверное эфир можно заходить потихоньку.
ruslan_martinenko82
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