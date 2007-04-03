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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 14:36
Козак-характерник написав:
Якогось шортілу чпокнули в неприродній спосіб.
Шортанув на 50 баксів з 0.64.
П.С. На 0.60 закрив шорт. На морозиво.
Який такий шортіла??Знаю одного лонгілу,якого монета Mina чпокнула у неприродний спосіб...і він став такий обережний-обережний і увесь час о пассивах якихось розмовляє.Таке є..
Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??
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osafly
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Додано: Чет 08 сер, 2024 14:47
Некуда бедному крестьянину податься. Золото с конскими наценками отпугивает, доллар таки бумага, горит и отбирается легко. А если хомячить в USDT в границе пять+ лет, плюсы, минусы подводные гады? )))
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Додано: Чет 08 сер, 2024 15:06
osafly написав:
Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??
Просто тримаю. І заробляю на морозиво на ф'ючах.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 08 сер, 2024 15:30
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