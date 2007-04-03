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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3442344334443445
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:36

  Козак-характерник написав:Якогось шортілу чпокнули в неприродній спосіб. :| Шортанув на 50 баксів з 0.64.
П.С. На 0.60 закрив шорт. На морозиво. :)


Який такий шортіла??Знаю одного лонгілу,якого монета Mina чпокнула у неприродний спосіб...і він став такий обережний-обережний і увесь час о пассивах якихось розмовляє.Таке є.. :mrgreen:

Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??





:lol: :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:47

USDT как альтернатива дол. налички для сбережений

Некуда бедному крестьянину податься. Золото с конскими наценками отпугивает, доллар таки бумага, горит и отбирается легко. А если хомячить в USDT в границе пять+ лет, плюсы, минусы подводные гады? )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:06

  osafly написав:Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??

Просто тримаю. І заробляю на морозиво на ф'ючах.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:30

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Шо там, Хриплий зі шконки зіскочив?! 8)

Якогось шортілу чпокнули в неприродній спосіб.


та то говномуху) це ж очевидно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Олежан
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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