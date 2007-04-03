Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 14:36
Додано: Чет 08 сер, 2024 14:47
USDT как альтернатива дол. налички для сбережений
Некуда бедному крестьянину податься. Золото с конскими наценками отпугивает, доллар таки бумага, горит и отбирается легко. А если хомячить в USDT в границе пять+ лет, плюсы, минусы подводные гады? )))
Додано: Чет 08 сер, 2024 15:06
Додано: Чет 08 сер, 2024 16:13
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Казак,а ты не боишься что Банан тебя забанит из за американского ай-пи? Там всегда отдельное подразделение было Бинанс US..А ты судя по всему юзаешь свой старый банановый аккаунт из прошлого?? Или американская надзорная фемида,начнет задавать тебе много разнх неприятных вопросов по поводу твоего шаробэньканья на левых для Америки биржах.. Тогда зачем это Г просто держать,если можно было на Банане закинуть монеты под 20% годовых на 4мес или 17%(3мес) и иметь в день несколько EOSов процентами,те же несколько баксов...А не мелочь по карманам тырить шортами в 50$. Твой EOS все равно не покажет ближайшие месяцы сколь-нибудь значимого роста,тем более-стейкинг можно разорвать в любой момент,если случится памп.
Додано: Чет 08 сер, 2024 17:10
VPN в поміч... Через американський айпі не пускає торгувати взагалі.
Нічого в кеш не виводжу. Лише на українські картки (+ інших країн) в разі потреби. Але жодного разу ще не виводив.
Щоб шортити на морозиво і не лякатися. Хедж. Я граюся навіть менше 1%, щоб на морозиво було. Десь 0.1% від депо. До 1% можу усереднятися в разі потреби.
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