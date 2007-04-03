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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3442344334443445
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:36

  Козак-характерник написав:Якогось шортілу чпокнули в неприродній спосіб. :| Шортанув на 50 баксів з 0.64.
П.С. На 0.60 закрив шорт. На морозиво. :)




Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??





:lol: :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:47

USDT как альтернатива дол. налички для сбережений

Некуда бедному крестьянину податься. Золото с конскими наценками отпугивает, доллар таки бумага, горит и отбирается легко. А если хомячить в USDT в границе пять+ лет, плюсы, минусы подводные гады? )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:06

  osafly написав:Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??

Просто тримаю. І заробляю на морозиво на ф'ючах.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 16:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Казак,а ты не боишься что Банан тебя забанит из за американского ай-пи? Там всегда отдельное подразделение было Бинанс US..А ты судя по всему юзаешь свой старый банановый аккаунт из прошлого?? Или американская надзорная фемида,начнет задавать тебе много разнх неприятных вопросов по поводу твоего шаробэньканья на левых для Америки биржах.. Тогда зачем это Г просто держать,если можно было на Банане закинуть монеты под 20% годовых на 4мес или 17%(3мес) и иметь в день несколько EOSов процентами,те же несколько баксов...А не мелочь по карманам тырить шортами в 50$. Твой EOS все равно не покажет ближайшие месяцы сколь-нибудь значимого роста,тем более-стейкинг можно разорвать в любой момент,если случится памп.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:10

  osafly написав:Казак,а ты не боишься что Банан тебя забанит из за американского ай-пи?

VPN в поміч... :) Через американський айпі не пускає торгувати взагалі.

  osafly написав:Или американская надзорная фемида,начнет задавать тебе много разнх неприятных вопросов по поводу твоего шаробэньканья на левых для Америки биржах..

Нічого в кеш не виводжу. Лише на українські картки (+ інших країн) в разі потреби. Але жодного разу ще не виводив.

  osafly написав:Тогда зачем это Г просто держать,если можно было на Банане закинуть монеты под 20% годовых на 4мес или 17%(3мес) и иметь в день несколько EOSов процентами,те же несколько баксов.

Щоб шортити на морозиво і не лякатися. Хедж. Я граюся навіть менше 1%, щоб на морозиво було. Десь 0.1% від депо. До 1% можу усереднятися в разі потреби. В мене навіть ціни ліквідації немає. А взагалі, я маю забезпечення і в BTC, і в ETH, і в BNB, і в USDT. Мультивалютний кошичок. Зароблене реінвестую в різні валюти. Приклад: на солані 1,56 USDT. Без ризику.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну,не знаю...Если куплено пусть 8000 монет,стейкинг в день будет давать 4монеты+
Даже по текущим,это 2 бакса...А в реальности,еще больше ежедневное улучшение позиции входа для последующей продажи на импульсе всей позиции,что в итоге,может означать не 2$ в среднем,а 3-4$,после закрытия этой самой позиции..И не нужно яйца морочить себе,этими милипизд... движениями,постоянно следя за рынком...Усложняешь
osafly
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