Ты Казак нам зубы не заговаривай,признавайся,куда подевал позицию на 5К по EOSу??Держишь?Стейкаешь??
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 14:36
Додано: Чет 08 сер, 2024 14:47
USDT как альтернатива дол. налички для сбережений
Некуда бедному крестьянину податься. Золото с конскими наценками отпугивает, доллар таки бумага, горит и отбирается легко. А если хомячить в USDT в границе пять+ лет, плюсы, минусы подводные гады? )))
Додано: Чет 08 сер, 2024 15:06
Додано: Чет 08 сер, 2024 16:13
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Казак,а ты не боишься что Банан тебя забанит из за американского ай-пи? Там всегда отдельное подразделение было Бинанс US..А ты судя по всему юзаешь свой старый банановый аккаунт из прошлого?? Или американская надзорная фемида,начнет задавать тебе много разнх неприятных вопросов по поводу твоего шаробэньканья на левых для Америки биржах.. Тогда зачем это Г просто держать,если можно было на Банане закинуть монеты под 20% годовых на 4мес или 17%(3мес) и иметь в день несколько EOSов процентами,те же несколько баксов...А не мелочь по карманам тырить шортами в 50$. Твой EOS все равно не покажет ближайшие месяцы сколь-нибудь значимого роста,тем более-стейкинг можно разорвать в любой момент,если случится памп.
Додано: Чет 08 сер, 2024 17:10
VPN в поміч... Через американський айпі не пускає торгувати взагалі.
Нічого в кеш не виводжу. Лише на українські картки (+ інших країн) в разі потреби. Але жодного разу ще не виводив.
Щоб шортити на морозиво і не лякатися. Хедж. Я граюся навіть менше 1%, щоб на морозиво було. Десь 0.1% від депо. До 1% можу усереднятися в разі потреби. В мене навіть ціни ліквідації немає. А взагалі, я маю забезпечення і в BTC, і в ETH, і в BNB, і в USDT. Мультивалютний кошичок. Зароблене реінвестую в різні валюти. Приклад: на солані 1,56 USDT. Без ризику.
Додано: Чет 08 сер, 2024 18:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну,не знаю...Если куплено пусть 8000 монет,стейкинг в день будет давать 4монеты+
Даже по текущим,это 2 бакса...А в реальности,еще больше ежедневное улучшение позиции входа для последующей продажи на импульсе всей позиции,что в итоге,может означать не 2$ в среднем,а 3-4$,после закрытия этой самой позиции..И не нужно яйца морочить себе,этими милипизд... движениями,постоянно следя за рынком...Усложняешь
Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:50
Чик,это временное явление.Такая фишка часто на всех монетах..С самого утра нужно пробовать разместиться..пораньше.Гарантия почти 100%,что завтра с утра будет открыто до какого то момента.Это Казачина свою позу наверное залил,"китяра американская"
О-й,молодєць!
Додано: Суб 10 сер, 2024 22:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ситуация уляглась и снова в ветке тишь и благодать."Нравится" мне наш "добрый" народ.Как только на крипторынке начинается отрицательный движ и дамп,сюда слетаются как мухи на ..овно все кому не лень...Те,кто вообще не имеет к этому никакого отношения, понятия и кто ни одной монеты в жизни не купил,тем более понятия не имеют о графиках,анализе,структуре рынке...Они строят-пилят,экономят,умничают,поучают и "стараются выглядеть умными",но злорадство хер его знает над чем,всегда превозмогает и вскрывает всю эту поднаготную сущность,отчего писать что либо дельное и учить этих дураков,как в поговорке-только портить.Эх,нет на Вас резкого и прямого "итальянца" Кучинелли...
Додано: Нед 11 сер, 2024 14:36
|