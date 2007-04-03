Додано: Чет 08 сер, 2024 16:13

Казак,а ты не боишься что Банан тебя забанит из за американского ай-пи? Там всегда отдельное подразделение было Бинанс US..А ты судя по всему юзаешь свой старый банановый аккаунт из прошлого?? Или американская надзорная фемида,начнет задавать тебе много разнх неприятных вопросов по поводу твоего шаробэньканья на левых для Америки биржах.. Тогда зачем это Г просто держать,если можно было на Банане закинуть монеты под 20% годовых на 4мес или 17%(3мес) и иметь в день несколько EOSов процентами,те же несколько баксов...А не мелочь по карманам тырить шортами в 50$. Твой EOS все равно не покажет ближайшие месяцы сколь-нибудь значимого роста,тем более-стейкинг можно разорвать в любой момент,если случится памп.