kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33
kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))
У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?
Приветствуется любой актуальный опыт.
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