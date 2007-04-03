RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3443344434453446
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33

kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7544
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6491 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 13.02.07
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:52

  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5618
З нами з: 05.05.21
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22

  Amethyst написав:
  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 13.02.07
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3443344434453446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11587, 11588, 11589
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115888 255296803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2024 18:13
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23210739
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6647)
13.08.2024 10:47
А-Банк (1817)
13.08.2024 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.