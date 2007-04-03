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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33
kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
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чик
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Додано: Вів 13 сер, 2024 08:31
Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))
У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?
Приветствуется любой актуальный опыт.
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Setta
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Додано: Вів 13 сер, 2024 09:52
Setta написав:
Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))
У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?
Приветствуется любой актуальный опыт.
А ви зараз як схематозите з криптой?
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Amethyst
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Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22
Amethyst написав: Setta написав:
Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))
У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?
Приветствуется любой актуальный опыт.
А ви зараз як схематозите з криптой?
Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
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Setta
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Додано: Вів 13 сер, 2024 11:06
Setta написав: Amethyst написав: Setta написав:
Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))
У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?
Приветствуется любой актуальный опыт.
А ви зараз як схематозите з криптой?
Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж
ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн
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Amethyst
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Додано: Вів 13 сер, 2024 11:23
Amethyst написав: Setta написав: Amethyst написав:
А ви зараз як схематозите з криптой?
Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж
ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн
Значит ничего "нового" нет ))
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Setta
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