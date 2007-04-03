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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3443344434453446
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33

kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:52

  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22

  Amethyst написав:
  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:06

  Setta написав:
  Amethyst написав:
  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах

В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:23

  Amethyst написав:
  Setta написав:
  Amethyst написав:А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах

В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн


Значит ничего "нового" нет ))
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:55

  Amethyst написав:Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

зараз р2р ще трохи прикрутять.
а колись криптоінвесторам розповідали який крипта зручний та швидкий засіб платежів та розрахунків, який ледь не замінить всі платіжні системи і навіть частину банків ))
щось пішло не так, але віра в ріст та туземун жива все одно ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  Amethyst написав:Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

зараз р2р ще трохи прикрутять.
а колись криптоінвесторам розповідали який крипта зручний та швидкий засіб платежів та розрахунків, який ледь не замінить всі платіжні системи і навіть частину банків ))
щось пішло не так, але віра в ріст та туземун жива все одно ))

Ну в Європі нормально поповнюється кріптобаланс з карток, -1.5...2% коміс.
Та і у нас так було до війни, що з грн-(ще -1% за конверт), що з валюток..
Можна ще подивитися, що там наша Куна з картками понавигадувала.
Є ще Вайс(1.4% комис), ТрГо (до 1%) та Палка
Дерзайте 8) :lol:
Amethyst
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