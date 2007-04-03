RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3443344434453446
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33

kotyk222
спс - видел вчера, но вже разместил под 17 на 9 и не хочу заморачиваться пока...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7544
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6491 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 13.02.07
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:52

  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5620
З нами з: 05.05.21
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22

  Amethyst написав:
  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 13.02.07
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:06

  Setta написав:
  Amethyst написав:
  Setta написав:Пока затишье, позволю себе задать практическую задачу сообществу ))

У вас есть наличный доллар, как с наименьшими (или совсем без) потерями получить тезер (эфир, биткоин) на бинансе (байбите, вайтбите)?

Приветствуется любой актуальный опыт.

А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах

В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5620
З нами з: 05.05.21
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:23

  Amethyst написав:
  Setta написав:
  Amethyst написав:А ви зараз як схематозите з криптой?


Все в рамках правил, просто давно не заводил средства потому и возник вопрос об актуальных вариантах

В рамках правил?
Если вы заикнетесь любому нашему банку, шо хочете пополнить экк на криптобирже, то с вами разорвут деловые отношения как с рисковым клиентом.
Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

ПС. Щас на р2р-Банане продают Тезер по 42.50грн


Значит ничего "нового" нет ))
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 13.02.07
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:55

  Amethyst написав:Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

зараз р2р ще трохи прикрутять.
а колись криптоінвесторам розповідали який крипта зручний та швидкий засіб платежів та розрахунків, який ледь не замінить всі платіжні системи і навіть частину банків ))
щось пішло не так, але віра в ріст та туземун жива все одно ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  Amethyst написав:Остаётся только схематоз: р2р на Банане (самый ликвидный) или на БинХе -- куча дропов, скама и тупарей... Или ищите обменку типа Меноры (еще дополнительно -1..2% на курсе) или шото типа Бестчендж 8)

зараз р2р ще трохи прикрутять.
а колись криптоінвесторам розповідали який крипта зручний та швидкий засіб платежів та розрахунків, який ледь не замінить всі платіжні системи і навіть частину банків ))
щось пішло не так, але віра в ріст та туземун жива все одно ))

Ну в Європі нормально поповнюється кріптобаланс з карток, -1.5...2% коміс.
Та і у нас так було до війни, що з грн-(ще -1% за конверт), що з валюток..
Можна ще подивитися, що там наша Куна з картками понавигадувала.
Є ще Вайс(1.4% комис), ТрГо (до 1%) та Палка
Дерзайте 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5620
З нами з: 05.05.21
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:20

  Amethyst написав:Ну в Європі нормально поповнюється кріптобаланс з карток, -1.5...2% коміс.
Та і у нас так було до війни, що з грн-(ще -1% за конверт), що з валюток..
Можна ще подивитися, що там наша Куна з картками понавигадувала.
Є ще Вайс(1.4% комис), ТрГо (до 1%) та Палка
Дерзайте 8) :lol:


это ж варианты ))

- карта Пайонира подходит, пайонир пускает не агрится?
- Вайс тоже "спокоен"?
- тот же вопрос по пейпалу
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 13.02.07
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3443344434453446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11588, 11589, 11590
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115894 255299419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2024 15:29
moveton
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23210810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.