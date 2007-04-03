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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:56
sens написав:
Які суми по р2р на місяць у грн еквіваленті!?
Не зрозумів питання
На екк мерчанта виходить від 300..500 до 1000..2000 угод за 30 дн, сама угода це від 5 до 30К (іноді і 100К) грн..
Або по-іншому. Мерчанта (зарегений продаван зі страхдепо 500уе) дають на Банані при обігу (подав-купив) від 1.5BTC/30дн/
Звичайний екк від школоти, це до 20 переказів (взагалі з моменту реєстрації) по 2..4К з постійним демпінгом ))
До речі, вже бачу часто переходять на СЕПи -- у деяких банків вони літають, і вони менш ризикові
ПС. Зараз курс 43.10грн за USDT
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:30
бинанс прислал: Депонуй гривню на Binance без сторонніх сервісів через Fiat Trade!
ещё не смотрел шо за хрень...
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Додано: Вів 13 сер, 2024 19:39
чик написав:
бинанс прислал: Депонуй гривню на Binance без сторонніх сервісів через Fiat Trade!
ещё не смотрел шо за хрень...
ну +2.5% к курсу обмена
но, наверное, 100% надёжность
... хотя от р2р-блока в банке точно никакой гарантии
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:30
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
В Телеграмм можно сгенерировать свой кошелек в пару кликов, завести туда Тезер и положить на депо
Ставка при сумме депо до 3000 первые 2 недели 50% годовых, следующие 2 недели 25%, следующие 2 15%, потом 5% годовых. Проценты выплачиваются в TON ежедневно. Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат. Если не устраивает 5% годовых, то в любой момент выведете обратно
Но я , например, там и оставил - 5% тоже деньги пока есть лишний Тезер
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:34
osafly написав:
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
Вышел сегодня по 45 с ZEC. Не могу сказать, что прям супер-пупер-мега-прибыль, но взял нормально. Осталось 8 монет для уровней повыше. Хорошо, что на волне кампании против анонимных монет не сбросил в убыток.
А так , конечно, пришлось на время забыть про монету, чтобы нервы себе не щекотать))))
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Додано: Сер 14 сер, 2024 20:11
SAndriy1 написав:
Вышел сегодня по 45 с ZEC. Не могу сказать, что прям супер-пупер-мега-прибыль, но взял нормально. Осталось 8 монет для уровней повыше. Хорошо, что на волне кампании против анонимных монет не сбросил в убыток.
А так , конечно, пришлось на время забыть про монету, чтобы нервы себе не щекотать))))
То что эта хер-ня на палке начала свой улиточный рост и ходит последние пару недель против рынка,только из за халвинга в октябре.Других причин(новостей-событий) нет и быть не может.С тикером Мониторинг на Банане,может быть делистнута с биржи в любой момент,что с вероятностью 99% произойдет в следующем году.Желающие могут заскринить этот прогноз.. Вон на днях с Банана была пачка альтов с соотвествующим тикером выброшена на свалку истории,среди более-менее значимых альтов Reef Finance,присутствующий практически на всех крупных биржах,там где Зэком уже давно и не пахнет..
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Додано: Чет 15 сер, 2024 07:10
osafly написав: SAndriy1 написав:
Вышел сегодня по 45 с ZEC. Не могу сказать, что прям супер-пупер-мега-прибыль, но взял нормально. Осталось 8 монет для уровней повыше. Хорошо, что на волне кампании против анонимных монет не сбросил в убыток.
А так , конечно, пришлось на время забыть про монету, чтобы нервы себе не щекотать))))
То что эта хер-ня на палке начала свой улиточный рост и ходит последние пару недель против рынка,только из за халвинга в октябре.Других причин(новостей-событий) нет и быть не может.С тикером Мониторинг на Банане,может быть делистнута с биржи в любой момент,что с вероятностью 99% произойдет в следующем году.Желающие могут заскринить этот прогноз.. Вон на днях с Банана была пачка альтов с соотвествующим тикером выброшена на свалку истории,среди более-менее значимых альтов Reef Finance,присутствующий практически на всех крупных биржах,там где Зэком уже давно и не пахнет..
Подожду месяц-другой до халвинга - может сброшу остаток подороже!
Согласен со всем, кроме -эта херня-))) для меня эта характеристика сейчас для многих монет подходит, например на лежащий FIL какой-нибудь! ZEC тот хоть чуток подрос
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:18
SAndriy1 написав:
В Телеграмм можно сгенерировать свой кошелек в пару кликов, завести туда Тезер и положить на депо
як це робиться
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