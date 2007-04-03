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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:55
greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 16:21
Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
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