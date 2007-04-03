RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3445344634473448
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 05.05.21
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 16:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35119
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8010 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 16:47

  Faceless написав:
Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців

ну для школоти 20..30 ойро тримати, та в ланчпулах і тапалках гратися заради ще +5ойро поки батько не бачить -- ото в самий раз ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 05.05.21
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 3445344634473448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleg49 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11590, 11591, 11592
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115919 255319326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 15:07
greenozon
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23211318
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4166)
15.08.2024 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron