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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:55
greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 16:21
Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
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Додано: Чет 15 сер, 2024 16:47
Faceless написав: Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
ну для школоти 20..30 ойро тримати, та в ланчпулах і тапалках гратися заради ще +5ойро поки батько не бачить -- ото в самий раз ))
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Додано: Чет 15 сер, 2024 18:11
Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -
You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram
що це за шарага??
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Додано: Чет 15 сер, 2024 18:20
greenozon написав: Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -
You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram
що це за шарага??
це самий супер-пупер тг-кошель, читайте, розбирайтеся... потім нам розскажете і ми вам скинемо по 1 ТОНу за послуги
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Amethyst
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Додано: Чет 15 сер, 2024 19:09
Тг-бот - це цілком незалежний від телеги сервіс, який може зробити будь-хто. І всі дані,що ви передасте боту, всі повідомлення, що ви йому пишете, чи дані, що будуть згенеровані і прив'язані в боті до вашого тг-акаунту, для власника бота відкриті і доступні.
Тож, користуйтеся на здоров'я
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Faceless
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