|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:55
greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5640
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1086 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Чет 15 сер, 2024 16:21
Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35127
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1450 раз.
- Подякували: 8012 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Чет 15 сер, 2024 16:47
Faceless написав: Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
ну для школоти 20..30 ойро тримати, та в ланчпулах і тапалках гратися заради ще +5ойро поки батько не бачить -- ото в самий раз ))
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5640
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1086 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Чет 15 сер, 2024 18:11
Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -
You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram
що це за шарага??
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16472
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 1634 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 15 сер, 2024 18:20
greenozon написав: Amethyst написав: greenozon написав:
зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -
You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram
що це за шарага??
це самий супер-пупер тг-кошель, читайте, розбирайтеся... потім нам розскажете і ми вам скинемо по 1 ТОНу за послуги
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5640
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1086 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Чет 15 сер, 2024 19:09
Тг-бот - це цілком незалежний від телеги сервіс, який може зробити будь-хто. І всі дані,що ви передасте боту, всі повідомлення, що ви йому пишете, чи дані, що будуть згенеровані і прив'язані в боті до вашого тг-акаунту, для власника бота відкриті і доступні.
Тож, користуйтеся на здоров'я
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35127
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1450 раз.
- Подякували: 8012 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:25
Спец предложение на Binance Earn по TON на 20 дней под 300% годовых было раскуплено за 30 секунд ))))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 828
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 19 сер, 2024 16:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та майнінгу
Як Вам така новина?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4268
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 сер, 2024 16:28
SAndriy1 написав:
Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.
Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ
, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 660
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2024 16:31
Faceless написав:
Тг-бот - це цілком незалежний від телеги сервіс, який може зробити будь-хто. І всі дані,що ви передасте боту, всі повідомлення, що ви йому пишете, чи дані, що будуть згенеровані і прив'язані в боті до вашого тг-акаунту, для власника бота відкриті і доступні.
Тож, користуйтеся на здоров'я
Як писали вище - мільйони там зберегати не варто. Дехто взагалі це ФСБшним гаманцем називаєт )) Тим більш, що для стейкінга треба проходити полний KYC, тобто, повністю ідентифікувати себе та прив'язати до акку в ТГ...
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 660
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|115963
|255351757
|
Пон 19 сер, 2024 15:30
Visky
|
|7978
|23211977
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|109701
|
|