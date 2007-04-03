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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3445344634473448
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 16:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 16:47

  Faceless написав:
Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet
Сумнівна безпечність таких гаманців

ну для школоти 20..30 ойро тримати, та в ланчпулах і тапалках гратися заради ще +5ойро поки батько не бачить -- ото в самий раз ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:11

  Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet


при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -

You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram


що це за шарага??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:20

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:зацікавив офіційний критпо-гаманець від дурова
такий існує?... якщо так - як це робити, прямо в додатку?
@wallet


при спробі відкриття гаманця в цьому боті чітко пише -

You are about to use a mini app operated by an independent party not affiliated with Telegram


що це за шарага??

це самий супер-пупер тг-кошель, читайте, розбирайтеся... потім нам розскажете і ми вам скинемо по 1 ТОНу за послуги 8) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Тг-бот - це цілком незалежний від телеги сервіс, який може зробити будь-хто. І всі дані,що ви передасте боту, всі повідомлення, що ви йому пишете, чи дані, що будуть згенеровані і прив'язані в боті до вашого тг-акаунту, для власника бота відкриті і доступні.
Тож, користуйтеся на здоров'я
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Спец предложение на Binance Earn по TON на 20 дней под 300% годовых было раскуплено за 30 секунд ))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:26

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Як Вам така новина?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:28

  SAndriy1 написав: Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.

Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:31

  Faceless написав:Тг-бот - це цілком незалежний від телеги сервіс, який може зробити будь-хто. І всі дані,що ви передасте боту, всі повідомлення, що ви йому пишете, чи дані, що будуть згенеровані і прив'язані в боті до вашого тг-акаунту, для власника бота відкриті і доступні.
Тож, користуйтеся на здоров'я

Як писали вище - мільйони там зберегати не варто. Дехто взагалі це ФСБшним гаманцем називаєт )) Тим більш, що для стейкінга треба проходити полний KYC, тобто, повністю ідентифікувати себе та прив'язати до акку в ТГ...
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