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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3446344734483449 Додано: Пон 19 сер, 2024 21:16 Rack написав: SAndriy1 написав: Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат. Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.

Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки... Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...

Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.

Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам))) Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам))) SAndriy1 Повідомлень: 829 З нами з: 17.01.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 345 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 21:52 Rack написав: Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки... Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...



Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова osafly

Повідомлень: 1737 З нами з: 29.05.14 Подякував: 125 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3446344734483449 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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