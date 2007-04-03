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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:16
Rack написав: SAndriy1 написав:
Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.
Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ
, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам)))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:52
Rack написав:
Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ
, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова
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Додано: Чет 22 сер, 2024 00:21
Зеер геерте Дамен унд Херен,
подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
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