RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3446344734483449
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:16

  Rack написав:
  SAndriy1 написав: Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.

Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...

Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 829
З нами з: 17.01.15
Подякував: 305 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:52

  Rack написав:Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...


Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 29.05.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 00:21

Зеер геерте Дамен унд Херен,

подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39098
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 3446344734483449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11600, 11601, 11602
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116012 255374043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2024 20:44
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23212540
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1843)
21.08.2024 23:15
Ринок ОВДП (6718)
21.08.2024 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.