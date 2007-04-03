RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3446344734483449
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:16

  Rack написав:
  SAndriy1 написав: Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.

Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...

Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 829
З нами з: 17.01.15
Подякував: 305 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:52

  Rack написав:Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...


Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 29.05.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 00:21

Зеер геерте Дамен унд Херен,

подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39098
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:Зеер геерте Дамен унд Херен,

подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
Самому цікаво. Чекаю коли Вайрекс нарешті дозволить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 02:43

  IMPRINTER написав:Зеер геерте Дамен унд Херен,

подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...

Може знайти "білу" людину? :P
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30207
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:02

Михайло Чобанян, засновник біржі KUNA, стверджує, що Національний банк України фактично «вбив» місцевий ринок криптовалют, що змусило його переорієнтуватися на Європу.

За його словами, крипторинок в Україні скоріше мертвий, ніж живий. В інтерв'ю виданню Delo.ua Чобанян звинуватив НБУ в тому, що він фактично «вбив» місцевий крипторинок. Він розкритикував обмежувальну політику центрального банку, яка, за його словами, зруйнувала індустрію.

Він описав поточний стан українського крипторинку як катастрофічний, пояснюючи його занепад жорсткими обмеженнями Національного банку на криптовалютні транзакції в гривні. Запроваджені понад два роки тому правила значно обмежили активність на ринку, залишивши транзакції переважно готівкою, що створює проблеми з логістикою та безпекою.

У відповідь на застійні умови в Україні Чобанян переключає свою увагу на Європу. Він розглядає майбутнє регулювання ринків криптоактивів (MiCA) як багатообіцяючу можливість.

Сайт | Facebook | Instagram | Telegram | Tiktok
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17486
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:15

  SAndriy1 написав:Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.

проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3446344734483449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11605, 11606, 11607
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116064 255412516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2024 19:13
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23214606
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 110164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12563)
25.08.2024 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.