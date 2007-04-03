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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:16
Rack написав: SAndriy1 написав:
Как по мне сможете подержать TON несколько месяцев до цены долларов 15-20 за монету и получите неплохой результат.
Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ
, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
Рынки цикличны - я знаю лишь это. А когда вырастет - не могу вам сказать. Все метрики указывали на рост этой осенью. Насыщенность событиями есть, расти будет на чем. Пока приторговываю и наслаждаюсь процентами по всяким стейкингам)))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:52
Rack написав:
Да откуда у вас всех эта уверенность в росте через несколько месяцев? Не, я тоже хочу этого, но так как это ждут ВСЕ
, просто уверен, что его в ближайшее время не будет. Максимум некоторые монеты будут отстреливать, но какие-когда-насколько - то еще задание для гадалки...
Альта если и будет стрелять,то поочередно...Потому что на одномоментный рост альты-денег дурных в рынке пока нет..Все чаще говорят,что после американских выборов наступит мегапиз...ц(финансовый суперкризис-слишком много везде надули пузерей) Надежда этой осени лишь на то,что начнут снижать ставку и прибавят мощности печатному станку...Да и кризисов в аккурат перед американскими выборами-доселе замечено не было.Тогда то может и нарисоваться вымученный альтсезон.И то,это будет все гораздо более ужатым по срокам,чем в прошлом постхалвинговом цикле.А могут большинство и вовсе оставить с носом,пропампив пару десятков монет,а остальное так и останется в стагнации и на "идеальном шторме" просто обнулится в прямом смысле этого слова
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Додано: Чет 22 сер, 2024 00:21
Зеер геерте Дамен унд Херен,
подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
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Додано: Чет 22 сер, 2024 10:55
IMPRINTER написав:Зеер геерте Дамен унд Херен,
подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
Самому цікаво. Чекаю коли Вайрекс нарешті дозволить
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 02:43
IMPRINTER написав:
Зеер геерте Дамен унд Херен,
подскажите пожалуйста, на какой бирже или подобном можно открыть физическую криптокарту по украинским документам. Вот у Банана была отличная карта, но увы ... все что нашел, то тока для "белых" людей ... или ТрастиПлюс с виртуалкой ...
Може знайти "білу" людину?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:02
Михайло Чобанян, засновник біржі KUNA, стверджує, що Національний банк України фактично «вбив» місцевий ринок криптовалют, що змусило його переорієнтуватися на Європу.
За його словами, крипторинок в Україні скоріше мертвий, ніж живий. В інтерв'ю виданню Delo.ua Чобанян звинуватив НБУ в тому, що він фактично «вбив» місцевий крипторинок. Він розкритикував обмежувальну політику центрального банку, яка, за його словами, зруйнувала індустрію.
Він описав поточний стан українського крипторинку як катастрофічний, пояснюючи його занепад жорсткими обмеженнями Національного банку на криптовалютні транзакції в гривні. Запроваджені понад два роки тому правила значно обмежили активність на ринку, залишивши транзакції переважно готівкою, що створює проблеми з логістикою та безпекою.
У відповідь на застійні умови в Україні Чобанян переключає свою увагу на Європу. Він розглядає майбутнє регулювання ринків криптоактивів (MiCA) як багатообіцяючу можливість.
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sens
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:15
SAndriy1 написав:
Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 21:08
sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав:
Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...
А в чому саме проблема? Дружина потримала 6 тижнів, вивела кошти плюс 30 TON. Вас ніхто не агітує - рішення приймаєте самостійно!
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Додано: Нед 25 сер, 2024 21:09
sens написав:
Михайло Чобанян, засновник біржі KUNA, стверджує, що Національний банк України фактично «вбив» місцевий ринок криптовалют, що змусило його переорієнтуватися на Європу.
За його словами, крипторинок в Україні скоріше мертвий, ніж живий. В інтерв'ю виданню Delo.ua Чобанян звинуватив НБУ в тому, що він фактично «вбив» місцевий крипторинок. Він розкритикував обмежувальну політику центрального банку, яка, за його словами, зруйнувала індустрію.
Він описав поточний стан українського крипторинку як катастрофічний, пояснюючи його занепад жорсткими обмеженнями Національного банку на криптовалютні транзакції в гривні. Запроваджені понад два роки тому правила значно обмежили активність на ринку, залишивши транзакції переважно готівкою, що створює проблеми з логістикою та безпекою.
У відповідь на застійні умови в Україні Чобанян переключає свою увагу на Європу. Він розглядає майбутнє регулювання ринків криптоактивів (MiCA) як багатообіцяючу можливість.
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Чув не одну розповідь про KUNA - гнусний типок цей Чобанян. Гроші крадуть у клієнтів будь здоров)))
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SAndriy1
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Додано: Нед 25 сер, 2024 22:34
SAndriy1 написав: sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав:
Речь шла о том, что полученные в качестве процентов TON можно продать сразу по цене 6,8, а можно подержать и продать по более высокой цене, чтобы улучшить экономику данного мероприятия.
проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...
А в чому саме проблема? Дружина потримала 6 тижнів, вивела кошти плюс 30 TON. Вас ніхто не агітує - рішення приймаєте самостійно!
погратись - заробити на пивко я ж не проти,
але зараз на 4 долари в день і пивка не вип'єш.
враховуючи всі ризики заробляти такі копійки як на мене - такоє...
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