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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3447344834493450
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:35

  sergey_stasyuk555 написав:
  SAndriy1 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...

А в чому саме проблема? Дружина потримала 6 тижнів, вивела кошти плюс 30 TON. Вас ніхто не агітує - рішення приймаєте самостійно!

погратись - заробити на пивко я ж не проти,
але зараз на 4 долари в день і пивка не вип'єш.
враховуючи всі ризики заробляти такі копійки як на мене - такоє...

З цієї точки зору ви праві.
Я собі тримаю так кошти , бо по суті немає куди діти! В українській фін системі у мене вже перебор. А по крипті вже місяці три як ставки на Тезер невисокі - є в ОКХ 10% на 1000 , але мене це не влаштовує по сумі - ось і розтикав.
Бізнеси , окрім одного вже нічого не дають - потрохи їх згортаю. Вкладати нікуди. Поки що. Далі подивимось!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:55

SAndriy1

Всіх вітаю, у вересні на засідання фрс буде перше зниження облікової ставки. На 25 бп це 100%, можливо, навіть на 50 бп. Як кажуть "купуй на слухах, продавай на новинах". Біток відреагував на цю новину, але після засідання 18.09 не факт, що знову буде стрімкий зріст. Бо ця новина вже себе відіграла на цих вихідних. Але засаджувати під засідання фрс точно будуть....
vitaxa2006
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