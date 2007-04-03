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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3447344834493450
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:35

  sergey_stasyuk555 написав:
  SAndriy1 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...

А в чому саме проблема? Дружина потримала 6 тижнів, вивела кошти плюс 30 TON. Вас ніхто не агітує - рішення приймаєте самостійно!

погратись - заробити на пивко я ж не проти,
але зараз на 4 долари в день і пивка не вип'єш.
враховуючи всі ризики заробляти такі копійки як на мене - такоє...

З цієї точки зору ви праві.
Я собі тримаю так кошти , бо по суті немає куди діти! В українській фін системі у мене вже перебор. А по крипті вже місяці три як ставки на Тезер невисокі - є в ОКХ 10% на 1000 , але мене це не влаштовує по сумі - ось і розтикав.
Бізнеси , окрім одного вже нічого не дають - потрохи їх згортаю. Вкладати нікуди. Поки що. Далі подивимось!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:55

SAndriy1

Всіх вітаю, у вересні на засідання фрс буде перше зниження облікової ставки. На 25 бп це 100%, можливо, навіть на 50 бп. Як кажуть "купуй на слухах, продавай на новинах". Біток відреагував на цю новину, але після засідання 18.09 не факт, що знову буде стрімкий зріст. Бо ця новина вже себе відіграла на цих вихідних. Але засаджувати під засідання фрс точно будуть....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:28

  vitaxa2006 написав:SAndriy1

Всіх вітаю, у вересні на засідання фрс буде перше зниження облікової ставки. На 25 бп це 100%, можливо, навіть на 50 бп. Як кажуть "купуй на слухах, продавай на новинах". Біток відреагував на цю новину, але після засідання 18.09 не факт, що знову буде стрімкий зріст. Бо ця новина вже себе відіграла на цих вихідних. Але засаджувати під засідання фрс точно будуть....

Вітаю!
Були сподівання , що до 18.09 ми могли влаштувати коротенький, але непоганий альтсезон - подивимося. Зараз більше цікавить не ВТС, а альти - тому бажано, щоб капіталізація біткойна впала на 2-5%.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:38

SAndriy1

На вайтбит около 18 процентов, но нужно морозить их на год.
elron
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:28

  elron написав:SAndriy1

На вайтбит около 18 процентов, но нужно морозить их на год.

Спасибо! Видел, но с нашими биржами не работаю, увы!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 00:47

SAndriy1
кто не поленился и начал брать догс, который дуров-тг раздавал всем клиентам телеги тоже заработали на мороженное. не активничал и рефов не было, но на 70 баксов получил.
у дж меньше чем на 300 баксов :shock:
Кстати, заметил, что у многих моих подписчиков результаты по DOGS не намного хуже моих. Как-то в этот раз нет большой пропасти между инфлом и обычным пользователем (ну или я просто что-то не так делал 😅), хотя рефералов было 700+. Видимо, этого было мало и это был не определяющий фактор.

Хотя, у некоторых топ-инфлов по 2 млн монет DOGS...🤔 Но вот там фактор рефералов уж точно роль сыграл.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 15:20

  чик написав:SAndriy1
кто не поленился и начал брать догс, который дуров-тг раздавал всем клиентам телеги тоже заработали на мороженное. не активничал и рефов не было, но на 70 баксов получил.
у дж меньше чем на 300 баксов :shock:
Кстати, заметил, что у многих моих подписчиков результаты по DOGS не намного хуже моих. Как-то в этот раз нет большой пропасти между инфлом и обычным пользователем (ну или я просто что-то не так делал 😅), хотя рефералов было 700+. Видимо, этого было мало и это был не определяющий фактор.

Хотя, у некоторых топ-инфлов по 2 млн монет DOGS...🤔 Но вот там фактор рефералов уж точно роль сыграл.

Это прекрасно, но совершенно не решает вопрос - куда вложить деньги?! :D
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 16:26

SAndriy1
нет свободных денех - нет проблемы :oops: моге все таки в тезер ?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:42

  чик написав:SAndriy1
нет свободных денех - нет проблемы :oops: моге все таки в тезер ?

С этого и начали диалог - почему держу в ТГ под 5% Тезер :D
SAndriy1
 
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