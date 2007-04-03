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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3448344934503451
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:32

  чик написав:SAndriy1
нет свободных денех - нет проблемы :oops:

В 80-х и начале 90-х так и было. Потом немного появилось. Еще позже - как снискать на хлеб насущный. Дальше стяжательство ради стяжательства :D :D :D теперь денег стало меньше - хочется , чтобы и количество проблем уменьшилось ... хотя бы пропорционально
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:03

SAndriy1 Увы, это так не работает...
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:37

BingX кто активно юзает??Биржа нормальная?Проблемы с выводом бывают(подвешивают транзакции,определенные монеты)??Ликвидности достаточно на бирже)?? Свои приколы есть??Или все работает стабильно-нормально?? СНГ вроде не дрюкают и не трогают...До поры до времени ли?? P2P там живой и бодрый,чи типа как в каком сельском клубе?
osafly
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