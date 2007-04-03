В 80-х и начале 90-х так и было. Потом немного появилось. Еще позже - как снискать на хлеб насущный. Дальше стяжательство ради стяжательства теперь денег стало меньше - хочется , чтобы и количество проблем уменьшилось ... хотя бы пропорционально
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2024 14:32
В 80-х и начале 90-х так и было. Потом немного появилось. Еще позже - как снискать на хлеб насущный. Дальше стяжательство ради стяжательства теперь денег стало меньше - хочется , чтобы и количество проблем уменьшилось ... хотя бы пропорционально
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:37
BingX кто активно юзает??Биржа нормальная?Проблемы с выводом бывают(подвешивают транзакции,определенные монеты)??Ликвидности достаточно на бирже)?? Свои приколы есть??Или все работает стабильно-нормально?? СНГ вроде не дрюкают и не трогают...До поры до времени ли?? P2P там живой и бодрый,чи типа как в каком сельском клубе?
Додано: Чет 29 сер, 2024 11:09
osafly
это к дж - он за неё горой и если по его рефке обещает решить любые проблемы, особо для крупных трейдеров торгующих на фьючах чуток заводил-выводил, всё норм, но уж сильно на битгет по дизайну и т.д. смахивает - возможно как то и связаны. вроде уже постил, битгетчики регулярно проводят акции по продаже юстд для русских пользователей дешевле на 10% вроде, точно не помню, но сам факт...
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