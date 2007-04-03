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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3448344934503451
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:32

  чик написав:SAndriy1
нет свободных денех - нет проблемы :oops:

В 80-х и начале 90-х так и было. Потом немного появилось. Еще позже - как снискать на хлеб насущный. Дальше стяжательство ради стяжательства :D :D :D теперь денег стало меньше - хочется , чтобы и количество проблем уменьшилось ... хотя бы пропорционально
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:03

SAndriy1 Увы, это так не работает...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:37

BingX кто активно юзает??Биржа нормальная?Проблемы с выводом бывают(подвешивают транзакции,определенные монеты)??Ликвидности достаточно на бирже)?? Свои приколы есть??Или все работает стабильно-нормально?? СНГ вроде не дрюкают и не трогают...До поры до времени ли?? P2P там живой и бодрый,чи типа как в каком сельском клубе?
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:09

osafly
это к дж - он за неё горой и если по его рефке обещает решить любые проблемы, особо для крупных трейдеров торгующих на фьючах 8) чуток заводил-выводил, всё норм, но уж сильно на битгет по дизайну и т.д. смахивает - возможно как то и связаны. вроде уже постил, битгетчики регулярно проводят акции по продаже юстд для русских пользователей дешевле на 10% вроде, точно не помню, но сам факт...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Чик,а P2P юзали там,чи не?? P2P живой только на Банане и немного на Байбит...Даже если на ОКХ заходишь-уже печальненько и курсы всегда выше..Gate.io, KuCoin,HTX-просто тишь да печаль...Мало там наших людей...Вот почему и спрашиваю за BingX...Бо блогеры почти все на британский флаг свои поддоны порвали....Биржа вижу не стесняется в маркетинге и подкупе Инфлов..что собственно и напрягает,с такой "агрессивной" политикой завоевания пользователей уже второй год подряд
А потом шпили-вили,а-я-яй...Здравствуй ФТХ 2.0
osafly
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