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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:39
чик написав:Rack
его и зебру забанили "пожизненно", конечно если бы хотел вышел на связь
...
причина?
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greenozon
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:06
greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
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