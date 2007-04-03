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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3449345034513452
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:39

  чик написав:Rack
его и зебру забанили "пожизненно", конечно если бы хотел вышел на связь :( ...


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:06

greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:53

  чик написав:greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...

розгул демократії. шкода, з ними можна було погоджуватись чи ні, але почитати завжди було цікаво.
kotyk222
 
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