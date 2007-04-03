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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:39
чик написав:Rack
его и зебру забанили "пожизненно", конечно если бы хотел вышел на связь
...
причина?
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greenozon
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:06
greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:53
чик написав:greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
розгул демократії. шкода, з ними можна було погоджуватись чи ні, але почитати завжди було цікаво.
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kotyk222
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:21
чик написав:greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
Спочатку був надто емоційний, потім
обізвав модераторів самими прекрасними словами та попросив заблокувати профіль
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:15
kotyk222 написав: чик написав:greenozon
х.з. наверное запостил шо то в своём духе-настроении и зебра наверное шось ляпнул крамольное...
розгул демократії. шкода, з ними можна було погоджуватись чи ні, але почитати завжди було цікаво.
про Зебру пам'ятаю його індекс банана
тобто 1 USD по ціні = 1 кільо бананів
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Додано: Вів 03 вер, 2024 08:11
sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав: sergey_stasyuk555 написав:
проценти на полє чудєс в странє дураков?
дивно на шо люди зараз ведуться...
А в чому саме проблема? Дружина потримала 6 тижнів, вивела кошти плюс 30 TON. Вас ніхто не агітує - рішення приймаєте самостійно!
погратись - заробити на пивко я ж не проти,
але зараз на 4 долари в день і пивка не вип'єш.
враховуючи всі ризики заробляти такі копійки як на мене - такоє...
Уже немає і цих копійок - з 30.08 немає ніяких відсотків у ТГ. Тепер лежать на Бінансі аж під 1,8% річних
з огляду на це - ті 5% виглядають космічно
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