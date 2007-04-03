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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3450345134523453
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 17:58

  чик написав:SAndriy1
а где там на телефоне можно выставить продажу, на какой вкладке. я на нём не торгую, бо и в очках еле фижу - лупу беру, как и для инструкций к лекарствам :(
зашёл, но пока не пойму, внешне ту же хрень выдаёт шо и сайт...

Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 18:37

  SAndriy1 написав:Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество

это на телефоне ? на сайте вроде всё перепробовал - результата никакого и ещё заметил, шо доступ к р2р закрыт, хотя никаких траблов не было ни разу. поддержка молчит и опера не подключает, чтобы разобраться, а все остальные вкладки работают. и свой еарн вижу и активы с ордерами - хрен знает шо делать...
з.ы. с телефона тоже глухо, но после часа попыток связаться с поддержкой и списаться с оператором таки он появился. начал просить скрины и т.п. какие скрины, если все вкладки рабочие, а спот торговля не грузится :mrgreen: дал мне список заданий на полторы страницы - почистить кеш в одном углу и т.д. типа для начала. ответил, шо сделаю это завтра, бо вже сплю и меня в первую очередь интересует, шо происходит на пк на их сайте. попрощались, захожу в сотый раз на банан и всё грузится. значит покопался, пока мне писал и нашёл ошибку с их стороны. на битгете 2 ордера на откуп пропали, но там уже с концами - хрен найдёшь. за два года только один раз удалось связаться с живым опером. в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 16:55

  чик написав: в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0...


Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.У Вас телепорт в хате открытый,а Вы удивляетесь.Выдает ордера на 23-28К,так значит они будут....попизже.
А может просто бесовской Банан "бесоепит" :D Нужно срочно освятить монитор святой водой,изгнать бесов :mrgreen: чтоб не вгоняли в искушение и защитили от "грядущего ацкого слива"
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 18:23

  osafly написав:Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.

эт точно, только це битгет чудит. на монике давно не вижу толком аки на смарте. испльзую 42дюйма лыжи через кабель ндм, а банан вдруг новую подляну подкинул. перекрыл р2р и не даёт выводить крипту без какого то их аунтефикатора, хотя у меня стоит гугловский, который все другие биржы битгет и ешо 3 штуки устраивает. раньше всё працювало и никаких недоразумений с ними не було, теперь придётся новые разборки устраивать но попизже, хочу хоть выходные спокойно провести...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:03

Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).
The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22

  greenozon написав:Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).
The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024.

Зрада.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:36

greenozon

Фьючерсный етф теперь не пользуется спросом. Зачем он, когда есть спотовый.
Netz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32

  Netz написав:greenozon

Фьючерсный етф теперь не пользуется спросом. Зачем он, когда есть спотовый.

перекладіть
нічого не зрозуміло
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:53

  greenozon написав:
  Netz написав:greenozon

Фьючерсный етф теперь не пользуется спросом. Зачем он, когда есть спотовый.

перекладіть
нічого не зрозуміло

Новина ні про що, бо вона не стосується нещодавно прийнятих спотових етф на ефір. Закриття стосується Ф'ючерсного етф на ефір, а не спотового. Вони (Ваньок) також вже раніше закрили і ф'ючерсний етф на біткойн. Це логічно, бо є спотові, які продовжують функціонувати.
Netz
 
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