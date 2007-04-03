Додано: Сер 04 вер, 2024 18:37

SAndriy1 написав: Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество

это на телефоне ? на сайте вроде всё перепробовал - результата никакого и ещё заметил, шо доступ к р2р закрыт, хотя никаких траблов не было ни разу. поддержка молчит и опера не подключает, чтобы разобраться, а все остальные вкладки работают. и свой еарн вижу и активы с ордерами - хрен знает шо делать...з.ы. с телефона тоже глухо, но после часа попыток связаться с поддержкой и списаться с оператором таки он появился. начал просить скрины и т.п. какие скрины, если все вкладки рабочие, а спот торговля не грузитсядал мне список заданий на полторы страницы - почистить кеш в одном углу и т.д. типа для начала. ответил, шо сделаю это завтра, бо вже сплю и меня в первую очередь интересует, шо происходит на пк на их сайте. попрощались, захожу в сотый раз на банан и всё грузится. значит покопался, пока мне писал и нашёл ошибку с их стороны. на битгете 2 ордера на откуп пропали, но там уже с концами - хрен найдёшь. за два года только один раз удалось связаться с живым опером. в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0...