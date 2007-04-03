Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2024 17:58
Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество
Додано: Сер 04 вер, 2024 18:37
это на телефоне ? на сайте вроде всё перепробовал - результата никакого и ещё заметил, шо доступ к р2р закрыт, хотя никаких траблов не было ни разу. поддержка молчит и опера не подключает, чтобы разобраться, а все остальные вкладки работают. и свой еарн вижу и активы с ордерами - хрен знает шо делать...
з.ы. с телефона тоже глухо, но после часа попыток связаться с поддержкой и списаться с оператором таки он появился. начал просить скрины и т.п. какие скрины, если все вкладки рабочие, а спот торговля не грузится дал мне список заданий на полторы страницы - почистить кеш в одном углу и т.д. типа для начала. ответил, шо сделаю это завтра, бо вже сплю и меня в первую очередь интересует, шо происходит на пк на их сайте. попрощались, захожу в сотый раз на банан и всё грузится. значит покопался, пока мне писал и нашёл ошибку с их стороны. на битгете 2 ордера на откуп пропали, но там уже с концами - хрен найдёшь. за два года только один раз удалось связаться с живым опером. в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0...
Додано: Суб 07 вер, 2024 16:55
Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.У Вас телепорт в хате открытый,а Вы удивляетесь.Выдает ордера на 23-28К,так значит они будут....попизже.
А может просто бесовской Банан "бесоепит" Нужно срочно освятить монитор святой водой,изгнать бесов чтоб не вгоняли в искушение и защитили от "грядущего ацкого слива"
Додано: Суб 07 вер, 2024 18:23
эт точно, только це битгет чудит. на монике давно не вижу толком аки на смарте. испльзую 42дюйма лыжи через кабель ндм, а банан вдруг новую подляну подкинул. перекрыл р2р и не даёт выводить крипту без какого то их аунтефикатора, хотя у меня стоит гугловский, который все другие биржы битгет и ешо 3 штуки устраивает. раньше всё працювало и никаких недоразумений с ними не було, теперь придётся новые разборки устраивать но попизже, хочу хоть выходные спокойно провести...
Додано: Пон 09 вер, 2024 13:03
Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).
The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024.
Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22
Зрада.
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:36
greenozon
Фьючерсный етф теперь не пользуется спросом. Зачем он, когда есть спотовый.
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32
Додано: Вів 10 вер, 2024 13:53
Новина ні про що, бо вона не стосується нещодавно прийнятих спотових етф на ефір. Закриття стосується Ф'ючерсного етф на ефір, а не спотового. Вони (Ваньок) також вже раніше закрили і ф'ючерсний етф на біткойн. Це логічно, бо є спотові, які продовжують функціонувати.
Додано: Вів 10 вер, 2024 17:51
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хотів запитати в знатоків: як правильно заводити кошти з крипти в Україну, щоб потім не було питань в податкової? І яка безпечна сума: до 400 тис. грн. (10 тис. $) чи менше.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|