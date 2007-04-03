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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34
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Ірина_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:50
Дюрі-бачі написав:
Хотів запитати в знатоків: як правильно заводити кошти з крипти в Україну, щоб потім не було питань в податкової? І яка безпечна сума: до 400 тис. грн. (10 тис. $) чи менше.
чего обменками не пользуешься?
не будет вопросов
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