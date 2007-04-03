Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:50
Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:33
Странный вопрос от человека,который сумел на этом рынке заработать,но не знает как вывести.Самый верный способ послать УКНДР нахер-купить себе Леджер,с биржи перевод на леджер,потом с леджера,куда угодно....на любой "адекватный" обменник-обменом на наличные баксы...никаких карт.Мудиле Гетьманцеву большой привет,зеленому пдр-большое досвиданья. Можно конечно и с бирж переводить на обменник напрямую,но кто знает,какие обменки дают вам кошельки,адреса...вдруг где то что то в черном списке и потом будут вопросы у биржи,или заблочат вообще акк...А так,отследить потом что-куда и откуда перевел-для налоговой и бирж(стучащих налоговым органам)-невозможно.Леджер чист,кому он принадлежит-неведомо.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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