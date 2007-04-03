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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:50

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати в знатоків: як правильно заводити кошти з крипти в Україну, щоб потім не було питань в податкової? І яка безпечна сума: до 400 тис. грн. (10 тис. $) чи менше.

чего обменками не пользуешься?
не будет вопросов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:33

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати в знатоків: як правильно заводити кошти з крипти в Україну, щоб потім не було питань в податкової? І яка безпечна сума: до 400 тис. грн. (10 тис. $) чи менше.


Странный вопрос от человека,который сумел на этом рынке заработать,но не знает как вывести.Самый верный способ послать УКНДР нахер-купить себе Леджер,с биржи перевод на леджер,потом с леджера,куда угодно....на любой "адекватный" обменник-обменом на наличные баксы...никаких карт.Мудиле Гетьманцеву большой привет,зеленому пдр-большое досвиданья. Можно конечно и с бирж переводить на обменник напрямую,но кто знает,какие обменки дают вам кошельки,адреса...вдруг где то что то в черном списке и потом будут вопросы у биржи,или заблочат вообще акк...А так,отследить потом что-куда и откуда перевел-для налоговой и бирж(стучащих налоговым органам)-невозможно.Леджер чист,кому он принадлежит-неведомо.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Можете подсказать новичку? Лег бизнес вследствие войны. Есть трошки грошей. Хочу купить какую-то сумму в биткоине, подержать год-полтора в надежде заработать.
Четкие вопросы:
1- как купить? Если нал в долларах.Ну,весь путь и поподробнее(пардон,но может кому не лень будет),так как ноль полный.Особенно интересен момент если транзакция будет от миллиона в гривне. Частями покупать? Риск как налоговой так и скама очень велик, кмк?
2- как хранить? Тут больше понимаю. Не биржа. Аппаратный кошелек? Програмный кошелек? Бумажный кошелек?
3-Самый надежный и простой путь продать? Пусть с потерей процентов,главное опять же не попасть под скам,разбой или мониторинг.
4- ну и мнение общества о точке входа..Мне кажется сейчас дорого.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:05

  Amethyst написав:
  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet


Я лично вообще с опаской отношусь к любого рода кошелькам такого плана,возможно я параноик.. :D Но постоянно натыкаешься на статьи,где хомяки слезно жалуются,как такие кошельки либо взламываются,либо "компрометируются" вредоносными ссылками,либо деньги с них,таинственным образом исчезают,а поддержка не может объяснить ничего вразумительного и деньги уходят навсегда..Это касается большей частью тех,кто активно юзает кошельки или коннектит их на всяких "помоечных" DEX(ах) и пр.Все эти Exodus,Electrum,Atomic Wallet,Trust Wallet,Metamask-нафиг...Истории про Траст Валлет все слышали???Когда в Италии встречались в кафешке инвесторы с каким то типом...Тот попросил открыть Траст Валлет с суммой 5 млн на хранении и позволить ему просто сфотографировать балланс кошелька,чтобы якобы отослать своим партнерам подтверждение,что у инвесторов деньги есть на какой то там проект...Просто сделал фото и они расстались...Через 10минут,сумма ушла в неизвестном направлении.Причем даже разработчики кошелька,не смогли объяснить этот фокус Коперфильда,потому что невозможно украсть деньги,по фото простого баланса страницы...Но за несколько месяцев перед этим случаем,точно такая же схема была прокручена в Голландии.Вот как тут потом не параноить :?: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27

osafly то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?
Velz
 
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