Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:05

Amethyst написав: osafly написав: купить себе Леджер купить себе Леджер или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet

Я лично вообще с опаской отношусь к любого рода кошелькам такого плана,возможно я параноик..Но постоянно натыкаешься на статьи,где хомяки слезно жалуются,как такие кошельки либо взламываются,либо "компрометируются" вредоносными ссылками,либо деньги с них,таинственным образом исчезают,а поддержка не может объяснить ничего вразумительного и деньги уходят навсегда..Это касается большей частью тех,кто активно юзает кошельки или коннектит их на всяких "помоечных" DEX(ах) и пр.Все эти Exodus,Electrum,Atomic Wallet,Trust Wallet,Metamask-нафиг...Истории про Траст Валлет все слышали???Когда в Италии встречались в кафешке инвесторы с каким то типом...Тот попросил открыть Траст Валлет с суммой 5 млн на хранении и позволить ему просто сфотографировать балланс кошелька,чтобы якобы отослать своим партнерам подтверждение,что у инвесторов деньги есть на какой то там проект...Просто сделал фото и они расстались...Через 10минут,сумма ушла в неизвестном направлении.Причем даже разработчики кошелька,не смогли объяснить этот фокус Коперфильда,потому что невозможно украсть деньги,по фото простого баланса страницы...Но за несколько месяцев перед этим случаем,точно такая же схема была прокручена в Голландии.Вот как тут потом не параноить