Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:50
Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:33
Странный вопрос от человека,который сумел на этом рынке заработать,но не знает как вывести.Самый верный способ послать УКНДР нахер-купить себе Леджер,с биржи перевод на леджер,потом с леджера,куда угодно....на любой "адекватный" обменник-обменом на наличные баксы...никаких карт.Мудиле Гетьманцеву большой привет,зеленому пдр-большое досвиданья. Можно конечно и с бирж переводить на обменник напрямую,но кто знает,какие обменки дают вам кошельки,адреса...вдруг где то что то в черном списке и потом будут вопросы у биржи,или заблочат вообще акк...А так,отследить потом что-куда и откуда перевел-для налоговой и бирж(стучащих налоговым органам)-невозможно.Леджер чист,кому он принадлежит-неведомо.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Можете подсказать новичку? Лег бизнес вследствие войны. Есть трошки грошей. Хочу купить какую-то сумму в биткоине, подержать год-полтора в надежде заработать.
Четкие вопросы:
1- как купить? Если нал в долларах.Ну,весь путь и поподробнее(пардон,но может кому не лень будет),так как ноль полный.Особенно интересен момент если транзакция будет от миллиона в гривне. Частями покупать? Риск как налоговой так и скама очень велик, кмк?
2- как хранить? Тут больше понимаю. Не биржа. Аппаратный кошелек? Програмный кошелек? Бумажный кошелек?
3-Самый надежный и простой путь продать? Пусть с потерей процентов,главное опять же не попасть под скам,разбой или мониторинг.
4- ну и мнение общества о точке входа..Мне кажется сейчас дорого.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:05
Я лично вообще с опаской отношусь к любого рода кошелькам такого плана,возможно я параноик.. Но постоянно натыкаешься на статьи,где хомяки слезно жалуются,как такие кошельки либо взламываются,либо "компрометируются" вредоносными ссылками,либо деньги с них,таинственным образом исчезают,а поддержка не может объяснить ничего вразумительного и деньги уходят навсегда..Это касается большей частью тех,кто активно юзает кошельки или коннектит их на всяких "помоечных" DEX(ах) и пр.Все эти Exodus,Electrum,Atomic Wallet,Trust Wallet,Metamask-нафиг...Истории про Траст Валлет все слышали???Когда в Италии встречались в кафешке инвесторы с каким то типом...Тот попросил открыть Траст Валлет с суммой 5 млн на хранении и позволить ему просто сфотографировать балланс кошелька,чтобы якобы отослать своим партнерам подтверждение,что у инвесторов деньги есть на какой то там проект...Просто сделал фото и они расстались...Через 10минут,сумма ушла в неизвестном направлении.Причем даже разработчики кошелька,не смогли объяснить этот фокус Коперфильда,потому что невозможно украсть деньги,по фото простого баланса страницы...Но за несколько месяцев перед этим случаем,точно такая же схема была прокручена в Голландии.Вот как тут потом не параноить
Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27
osafly то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?
Додано: Суб 14 вер, 2024 07:47
Рекомендую прочесть последние страничек 100 этого форума и плюс/минус найдете ответы на свои вопросы. Все дискуссионно - выработаете свою точку зрения и где хранить, и как купить... Заодно немного времени пройдет и проверите дорого было или не очень...
Додано: Суб 14 вер, 2024 09:13
Маю трохи статистики для вас))) за останні три тижні зламали ТГ у трьох моїх знайомих, які зберігали кошти на гаманці - ні один не втратив. Після відновлення контролю над аккаунтом та відключення сесії шахраїв відновили через пароль і все ок. Судячи з того, що гаманець був заблокований, були спроби його зламати.
Але можливо шахраї не того масштабу ламають ТГ - може їх кваліфікації достає лише на фішингові розсилки та прохання скинути на карту грошей)))
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