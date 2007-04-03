Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..
X2-смотря в какую сторону Это крипта-никаких гарантий