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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3452345334543455
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13

  Velz написав:osafly то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?

Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..

X2-смотря в какую сторону :lol: Это крипта-никаких гарантий
osafly
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