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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13
Velz написав:osafly
то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?
Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..
X2-смотря в какую сторону
Это крипта-никаких гарантий
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:38
Amethyst написав: osafly написав:
купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:42
Dr_English написав: Amethyst написав: osafly написав:
купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
Лаана, теплый
Я когда заводил его (лет 5 назад), то посчитал, шо он типа дистанцируется от биржи.. хотя таки, действительно, тож живет в инете
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