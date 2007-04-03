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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3452345334543455
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13

  Velz написав:osafly то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?

Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..

X2-смотря в какую сторону :lol: Это крипта-никаких гарантий
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:38

  Amethyst написав:
  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:42

  Dr_English написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?

Лаана, теплый :wink:
Я когда заводил его (лет 5 назад), то посчитал, шо он типа дистанцируется от биржи.. хотя таки, действительно, тож живет в инете :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05

osafly нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.
Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.
Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?
Правильно я мыслю?
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:48

Velz
зачем усложнять себе жизнь ? если видите точку входа 30+ и вас устраивает 2Х купите доллары и думаю примерно в одинаковый промежуток времени вы получите свой результат без лишнего геммора...
чик
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