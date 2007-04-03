Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05

osafly нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.

Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.

Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?

Правильно я мыслю?