|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13
Velz написав:osafly
то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?
Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..
X2-смотря в какую сторону
Это крипта-никаких гарантий
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1744
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Суб 14 вер, 2024 16:38
Amethyst написав: osafly написав:
купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 806 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2024 16:42
Dr_English написав: Amethyst написав: osafly написав:
купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
Лаана, теплый
Я когда заводил его (лет 5 назад), то посчитал, шо он типа дистанцируется от биржи.. хотя таки, действительно, тож живет в инете
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5711
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05
osafly нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.
Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.
Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?
Правильно я мыслю?
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2024 22:48
Velz
зачем усложнять себе жизнь ? если видите точку входа 30+ и вас устраивает 2Х купите доллары и думаю примерно в одинаковый промежуток времени вы получите свой результат без лишнего геммора...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7559
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 1121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:14
чик
Не понял. В смысле купите доллары? Они есть. И откуда у них будет Х2 если есть долларовая инфляция? у долара тоже минус,каждый день,относительно реальных ценностей. Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:41
Velz написав:
Правильно я мыслю?
Ні. Всі Ваші питання мають багаторівневу складову, бо всі наступні гіпотетичні кроки мають однакову ступінь ризику. Вам треба дотримуватися ризик-менеджменту, а не грати в казіно. Ваша ж психіка працює зараз так, щоб знайти підтримку в залі. А приймати рішення і нести за них відповідальність доведеться лише Вам самому.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30208
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2024 08:29
Velz написав:чик
Не понял. В смысле купите доллары? Они есть. И откуда у них будет Х2 если есть долларовая инфляция? у долара тоже минус,каждый день,относительно реальных ценностей. Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.
Приблизно мої думки після початку війни, але в мене точка входу була десь 40+ в биток. А ще розбавив його ефіром (близько 40%). Після покупки зразу була посадка майже на 2 роки, а потім зробив декілька помилок - коли биток вже почав нормально рости, то ефір зростав набагато меншими темпами, тож я психанув і конвертнув його у биток по збитковій для мене ціні. А у нього потім вийшов хороший ривок, навіть більшими темпами як у діда. У підсумку, за 2 роки заробив приблизно 12% річних у валюті і вийшов передчасно також на рівні 56. Щоб Х-и заробити із стратегією "купив діда і держи" - це треба попрощатися морально з грошима, віддати креди від акку дружині і сказати щоб віддала лише при курсі діда за 100. А коли це буде? Може цього року, може через 5, а може і ніколи
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 413
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 вер, 2024 08:53
І ще при стратегії "купив діда і держи" потрібно пам'ятати, що ваші 💸 є такою очікуваною і такою бажаною підтримкою для тих, хто купив на нижчих рівнях. І тепер вам так само треба уповати, що хтось своїми хом'ячковими значками підтримає вас на вищих рівнях)
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 413
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 вер, 2024 09:12
The_Rebel я зайшов влітку 2021, ледве дочекався весни 2024 щоб вийти... Зараз є бажання знову зайти, але потім не зрозуміло як нормально вийти без поїздок в незрозумілі обмінники...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3737
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|116255
|255608882
|
|
|7978
|23220328
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110402
|
|