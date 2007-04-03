RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3452345334543455
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13

  Velz написав:osafly то есть вы рекомендуете просто коды на бумаге? Ну за Леджер я услышал,но я так понимаю,это актуально при активной деятельности. А тупо купить один биток и пусть валяется до Х2- есть ли в нем нужда? И нет ли риска что он поломается?

Леджер как раз таки-не при активной деятельности.При активной-незачем гонять,все хранится на бирже.А если леджер заглючит,хотя это очень вряд ли-Вы купите второй девайс и по фразе восстановления,восстановите баланс на новом устройстве.Важен не леджер-важна Сид фраза,дающая доступ к накоплениям с любого устройства(Гугл и Ютуб в помощь).Та же самая хрень и с кошельками Эксодус.Метамаск и пр...Вам верно посоветовали почитать последние 100 страниц форума и все у Вас станет на свои места.Все вопросы отпадут сами собой..

X2-смотря в какую сторону :lol: Это крипта-никаких гарантий
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 29.05.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:38

  Amethyst написав:
  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?
Dr_English
 
Повідомлень: 321
З нами з: 22.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:42

  Dr_English написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:купить себе Леджер
или, по крайней мере, завести себе холодный кошелек типа Blockchain Wallet
Почему Вы считаете Blockchain Wallet холодным кошельком?

Лаана, теплый :wink:
Я когда заводил его (лет 5 назад), то посчитал, шо он типа дистанцируется от биржи.. хотя таки, действительно, тож живет в инете :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 05.05.21
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05

osafly нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.
Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.
Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?
Правильно я мыслю?
Velz
 
Повідомлень: 20
З нами з: 11.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:48

Velz
зачем усложнять себе жизнь ? если видите точку входа 30+ и вас устраивает 2Х купите доллары и думаю примерно в одинаковый промежуток времени вы получите свой результат без лишнего геммора...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7559
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:14

чик
Не понял. В смысле купите доллары? Они есть. И откуда у них будет Х2 если есть долларовая инфляция? у долара тоже минус,каждый день,относительно реальных ценностей. Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.
Velz
 
Повідомлень: 20
З нами з: 11.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:41

  Velz написав:Правильно я мыслю?

Ні. Всі Ваші питання мають багаторівневу складову, бо всі наступні гіпотетичні кроки мають однакову ступінь ризику. Вам треба дотримуватися ризик-менеджменту, а не грати в казіно. Ваша ж психіка працює зараз так, щоб знайти підтримку в залі. А приймати рішення і нести за них відповідальність доведеться лише Вам самому.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30208
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2193 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:29

  Velz написав:чик
Не понял. В смысле купите доллары? Они есть. И откуда у них будет Х2 если есть долларовая инфляция? у долара тоже минус,каждый день,относительно реальных ценностей. Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.

Приблизно мої думки після початку війни, але в мене точка входу була десь 40+ в биток. А ще розбавив його ефіром (близько 40%). Після покупки зразу була посадка майже на 2 роки, а потім зробив декілька помилок - коли биток вже почав нормально рости, то ефір зростав набагато меншими темпами, тож я психанув і конвертнув його у биток по збитковій для мене ціні. А у нього потім вийшов хороший ривок, навіть більшими темпами як у діда. У підсумку, за 2 роки заробив приблизно 12% річних у валюті і вийшов передчасно також на рівні 56. Щоб Х-и заробити із стратегією "купив діда і держи" - це треба попрощатися морально з грошима, віддати креди від акку дружині і сказати щоб віддала лише при курсі діда за 100. А коли це буде? Може цього року, може через 5, а може і ніколи
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 01.06.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

І ще при стратегії "купив діда і держи" потрібно пам'ятати, що ваші 💸 є такою очікуваною і такою бажаною підтримкою для тих, хто купив на нижчих рівнях. І тепер вам так само треба уповати, що хтось своїми хом'ячковими значками підтримає вас на вищих рівнях)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 01.06.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:12

The_Rebel я зайшов влітку 2021, ледве дочекався весни 2024 щоб вийти... Зараз є бажання знову зайти, але потім не зрозуміло як нормально вийти без поїздок в незрозумілі обмінники...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 29.07.22
Подякував: 676 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3452345334543455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11624, 11625, 11626
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116255 255608882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 08:09
Yuri_61
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23220328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 110402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.