Додано: Нед 15 вер, 2024 10:34

Velz, не связывайтесь с криптой имхо.

это - способ расчёта, но никак не акумуляции и тем более заработка.

Этот рынок- чистая манипуляция. В нем не существует ни законов ни прогнозов.

Все гоняют умняки подменяя удачу с анализом.



Не хватает, например, денег на варшаву, можно вложиться в катовице, в любой другой город Польши. Рост польский недвижимости это и есть настоящий рынок и анализ.



Крипта это скам. Прое..ал на ней штук 5

потратить ровно столько, сколько вы готовы выбросить на ветер в надежде, что какая-то монета когда то иксанет.

Вот и вся их мантра. Наберут говна на 300 баксов и сидят ждут. Что то вырастет, потом пишут с умными видом, что они что-то считали.



Что касается польской недвиги, когда я покупал, график платежей 20-40-20-20, позволил мне дополнительно заработать на депозите, по совету нотариуса, 3 куе