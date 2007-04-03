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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3453345434553456
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 10:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Velz, не связывайтесь с криптой имхо.
это - способ расчёта, но никак не акумуляции и тем более заработка.
Этот рынок- чистая манипуляция. В нем не существует ни законов ни прогнозов.
Все гоняют умняки подменяя удачу с анализом.

Не хватает, например, денег на варшаву, можно вложиться в катовице, в любой другой город Польши. Рост польский недвижимости это и есть настоящий рынок и анализ.

Крипта это скам. Прое..ал на ней штук 5
потратить ровно столько, сколько вы готовы выбросить на ветер в надежде, что какая-то монета когда то иксанет.
Вот и вся их мантра. Наберут говна на 300 баксов и сидят ждут. Что то вырастет, потом пишут с умными видом, что они что-то считали.

Что касается польской недвиги, когда я покупал, график платежей 20-40-20-20, позволил мне дополнительно заработать на депозите, по совету нотариуса, 3 куе
Бетон
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