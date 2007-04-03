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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 10:34
Velz, не связывайтесь с криптой имхо.
это - способ расчёта, но никак не акумуляции и тем более заработка.
Этот рынок- чистая манипуляция. В нем не существует ни законов ни прогнозов.
Все гоняют умняки подменяя удачу с анализом.
Не хватает, например, денег на варшаву, можно вложиться в катовице, в любой другой город Польши. Рост польский недвижимости это и есть настоящий рынок и анализ.
Крипта это скам. Прое..ал на ней штук 5
потратить ровно столько, сколько вы готовы выбросить на ветер в надежде, что какая-то монета когда то иксанет.
Вот и вся их мантра. Наберут говна на 300 баксов и сидят ждут. Что то вырастет, потом пишут с умными видом, что они что-то считали.
Что касается польской недвиги, когда я покупал, график платежей 20-40-20-20, позволил мне дополнительно заработать на депозите, по совету нотариуса, 3 куе
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:44
Velz написав:
Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.
крайний раз покупал баксы за гривну па 30 сча продаю па 41+, частично продавал па 45, если бы все продал по этой цене это 50% прибыли. вы хотите крипту па 30+, тогда и бакс будет примерно в эту цену, а то шо попизже эти активы будут стоить па 60+ к бабке не ходи = 2х. насчёт инфляции доллара в крипте тоже полно разных комиссий, чтобы просто зайти и выйти придётся заплатить, а о рисках потерять всё безвозвратно уже молчу...
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:30
Дюрі-бачі написав:The_Rebel
я зайшов влітку 2021, ледве дочекався весни 2024 щоб вийти... Зараз є бажання знову зайти, але потім не зрозуміло як нормально вийти без поїздок в незрозумілі обмінники...
Ну я б також ще раз зайшов, бо в Україні крім нерухомості і овдп по суті нічого і нема з пасивних вкладень. Але не на цьому рівні, психологічно зможу зайти хіба знову на 40+. І також думаю заходити/виходити хіба що через обмінки, щоб не світити свої картки для фінмону
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