Додано: Нед 15 вер, 2024 15:00

Спасибо за советы! да,скорее всего недодержу психологически, не мое.

Бетон, тут дело не в нехватает- я реально считаю что недвига в Польше перегрета. Кто свалил сразу туда-взвинтили цены. Но у них и деньги были. Следующие волны пойдут без денег, да и заявы Сикорского не радуют наших там. Товарищ все думал , не вытягивая работой финансы, открыть мелкий бизнес, но после таких заявлений понимает, что отлов наших в Польше и депортация с целью мобилизации-вполне реальна, пусть не сейчас. А у него родственик есть ,давно в Польше живет, уже и на гражданство реально подаваться, таунхас выплатил..передумал подаваться. вдруг если хуйло за польшу возьмется, то что бы можно было свалить глубже. Но если продадите свое ,отпишитесь, удачна ли была инвестиция. Просто мой анализ показал,что сейчас Варшава ходит 5000$/м2 в среднем- ну это ненормально. Это пик цены и дальше будет либо стоять либо дешеветь. Входить нужно было в 2022, по сути.