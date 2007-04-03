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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 10:34
Velz, не связывайтесь с криптой имхо.
это - способ расчёта, но никак не акумуляции и тем более заработка.
Этот рынок- чистая манипуляция. В нем не существует ни законов ни прогнозов.
Все гоняют умняки подменяя удачу с анализом.
Не хватает, например, денег на варшаву, можно вложиться в катовице, в любой другой город Польши. Рост польский недвижимости это и есть настоящий рынок и анализ.
Крипта это скам. Прое..ал на ней штук 5
потратить ровно столько, сколько вы готовы выбросить на ветер в надежде, что какая-то монета когда то иксанет.
Вот и вся их мантра. Наберут говна на 300 баксов и сидят ждут. Что то вырастет, потом пишут с умными видом, что они что-то считали.
Что касается польской недвиги, когда я покупал, график платежей 20-40-20-20, позволил мне дополнительно заработать на депозите, по совету нотариуса, 3 куе
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Бетон
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:44
Velz написав:
Задача- заработать без инвестиций в этой стране хотя бы 30 штук +, мне этого вполне хватит на пару лет безбедного существования.
крайний раз покупал баксы за гривну па 30 сча продаю па 41+, частично продавал па 45, если бы все продал по этой цене это 50% прибыли. вы хотите крипту па 30+, тогда и бакс будет примерно в эту цену, а то шо попизже эти активы будут стоить па 60+ к бабке не ходи = 2х. насчёт инфляции доллара в крипте тоже полно разных комиссий, чтобы просто зайти и выйти придётся заплатить, а о рисках потерять всё безвозвратно уже молчу...
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:30
Дюрі-бачі написав:The_Rebel
я зайшов влітку 2021, ледве дочекався весни 2024 щоб вийти... Зараз є бажання знову зайти, але потім не зрозуміло як нормально вийти без поїздок в незрозумілі обмінники...
Ну я б також ще раз зайшов, бо в Україні крім нерухомості і овдп по суті нічого і нема з пасивних вкладень. Але не на цьому рівні, психологічно зможу зайти хіба знову на 40+. І також думаю заходити/виходити хіба що через обмінки, щоб не світити свої картки для фінмону
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The_Rebel
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:56
One comprehensive study of
the NFT market (Rosen, 2023) concluded that more than 95% of all NFTs are now worth
nothing. Twitter-founder Jack Dorsey’s NFT of his first tweet sold for $2.9 million in 2021
but received only one bid of $280 in 2022. It later sold for $10,000 – 0.34% of its original
value (Handagama, 2022; Kauflin, 2022). This is not to say that either cryptocurrencies
or NFTs are done. In fact, by mid-May of 2024 Bitcoin had more than quadrupled its
value since its lows in 2022. So, all of this makes for an extremely interesting set of con-
sumer behaviours to attempt to make sense of.
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greenozon
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Додано: Нед 15 вер, 2024 14:10
greenozon
мне и так понятно, шо в некоторых альтах потеряю прилично и безвозвратно
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Додано: Нед 15 вер, 2024 14:49
The_Rebel Ну от, з гривневих ОВДП вийшов влітку, з валютних вийду в жовтні-листопаді, можливо б і з нерухомості треба на піці вийти, але жити в чужому не комфортно...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:00
Спасибо за советы! да,скорее всего недодержу психологически, не мое.
Бетон, тут дело не в нехватает- я реально считаю что недвига в Польше перегрета. Кто свалил сразу туда-взвинтили цены. Но у них и деньги были. Следующие волны пойдут без денег, да и заявы Сикорского не радуют наших там. Товарищ все думал , не вытягивая работой финансы, открыть мелкий бизнес, но после таких заявлений понимает, что отлов наших в Польше и депортация с целью мобилизации-вполне реальна, пусть не сейчас. А у него родственик есть ,давно в Польше живет, уже и на гражданство реально подаваться, таунхас выплатил..передумал подаваться. вдруг если хуйло за польшу возьмется, то что бы можно было свалить глубже. Но если продадите свое ,отпишитесь, удачна ли была инвестиция. Просто мой анализ показал,что сейчас Варшава ходит 5000$/м2 в среднем- ну это ненормально. Это пик цены и дальше будет либо стоять либо дешеветь. Входить нужно было в 2022, по сути.
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Velz
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:29
Velz написав:osafly
нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.
Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.
Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?
Правильно я мыслю?
Ну, если непонятно, то попробую пересказать не давая советов.
Хранить ваш объем можно на нормальной бирже не заморачиваясь с холодными кошельками. Основной контрацептив - ни на какие письма не вестись, ни по каким ссылкам не переходить, в общем быть здравым человеком.
Я заводил Тезер через обменки - кеш в обмен на Тезер. Никаких проблем с мониторингами и налоговыми.
Купить Биток сейчас и дождаться х2? Не знаю. Я покупал от 15600 до 27000. Сейчас остался у меня на руках ВТС по средней 22000+. Вы наверное понимаете, что я биток не рассматриваю на покупку? Лишь иногда кусками продаю. В вашем горизонте год-два наступит очередной медвежий рынок - по большинству метрик пик бычьего рынка это ближайшая осень (2024)-весна 2025 года. Выстрелит ли биток с нынешних уровней? Не факт, возможно будут расти альты, которые не сильно динамику пока показали. Ну то есть биток может дать еще например 20 или 30%, а может и не дать.
Часть держу в Тезере под % на биржах (и ТГ) - сейчас от 2 до 6% годовых, бывали месяцы с 50% годовых. И альты держу под % на биржах. Насыпают периодически под всякие Пулы и Лаунчпулы при старте торгов новыми монетами. Все копеечно, но итого какие-то 10-15% за год получается.
Торговля приносит денег, но я не торгую с горизонтом час-день - в основном долгосрок. То есть полуинвестиция. Здесь с нахрапа ничего не получится, а учится вам прийдется и набивать шишек не месяц.
Покупать со своего аккаунта на бирже можно хоть по 0,0001, хоть по 10 ВТС. Как равно и продавать. Выводить также через обменку - на самом деле есть нормальные. Бываю в обменках по своим делам (не крипта) - так часто вижу людей в кассу, которые переводят по 500-1000 долларов.
Востаннє редагувалось SAndriy1
в Нед 15 вер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:38
Бетон написав:
Velz, не связывайтесь с криптой имхо.
это - способ расчёта, но никак не акумуляции и тем более заработка.
Этот рынок- чистая манипуляция. В нем не существует ни законов ни прогнозов.
Все гоняют умняки подменяя удачу с анализом.
Не хватает, например, денег на варшаву, можно вложиться в катовице, в любой другой город Польши. Рост польский недвижимости это и есть настоящий рынок и анализ.
Крипта это скам. Прое..ал на ней штук 5
потратить ровно столько, сколько вы готовы выбросить на ветер в надежде, что какая-то монета когда то иксанет.
Вот и вся их мантра. Наберут говна на 300 баксов и сидят ждут. Что то вырастет, потом пишут с умными видом, что они что-то считали.
Что касается польской недвиги, когда я покупал, график платежей 20-40-20-20, позволил мне дополнительно заработать на депозите, по совету нотариуса, 3 куе
100% верно, согласен. Крипта не самый простой рынок, агрессивный, манипулятивный, не поддерживает полной корреляции ни с одним рынком или инструментом извне. Но здесь ближе классическая формула: 60-80% вложений в низко или безрисковые активы (если таковые имеются), 10% в среднерисковые, 10-% в рисковые и 5% в высокорисковые.
Но цена сейчас на ту же Польшу , на мой взгляд, высоковата. То , что куплено мной до войны, в отличном положении. Сейчас не куплю.
Крипта для меня - возможность попробовать заработать и в этом рынке. Многое пробую - бизнес сдулся, пару направлений закрыли уже, пару еще дышит. Недвига, облигации, золото, крипта - с миру по нитке. Из амер акций вышел - буду ждать серьезных коррекций рынка и искать вход снова.
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SAndriy1
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