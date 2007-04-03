Додано: Нед 15 вер, 2024 15:29

Velz написав: osafly нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.

Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.

Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?

Правильно я мыслю? нет,я действительно усердно всю тему прочитал,а не 100 страниц. Проблема в отсутствии компиляции, информация скомканная, навалена как в мешке. Но кое-что уловил, а именно- новичку нефиг лесть в шорт,фючерсы и пожалуй в альткоины вообще. Я преполагаю тупой надежный путь-взять биток ближе к минимуму,сидеть с ним пару лет, продать повыше. И меня интересует лишь техническая сторона типа как надежно купить, хранить,продать. Многие конечно презирают это путь,так как малоизвестные монеты могут дать Х10, но я в удачу не верю, предпочитаю рискнуть ,тут шансов больше- или таки биток окажется скамом тогда когда я его возьму, или он сделает прирост. Да,прирост маленький, но если за пару лет он даст Х2- мне не скромную жизнь хватит.Спрашивать за точку входа моветон,наверное, но вижу ее типа 30+ а не 50+.Ответьте мне плиз на один вопрос. Брать кусками или целый? как лучше? Я думаю кусками но нет ли каких подводных камней в этом? Кусками,так как теоретически можно брать с разных карт и обойти мониторинг,а продавать лучше кусками так как если будет Х2 будет большое искушение гопнуть на выходе,а так пришел лошком, продал там децл на покушать ?Правильно я мыслю?

Ну, если непонятно, то попробую пересказать не давая советов.Хранить ваш объем можно на нормальной бирже не заморачиваясь с холодными кошельками. Основной контрацептив - ни на какие письма не вестись, ни по каким ссылкам не переходить, в общем быть здравым человеком.Я заводил Тезер через обменки - кеш в обмен на Тезер. Никаких проблем с мониторингами и налоговыми.Купить Биток сейчас и дождаться х2? Не знаю. Я покупал от 15600 до 27000. Сейчас остался у меня на руках ВТС по средней 22000+. Вы наверное понимаете, что я биток не рассматриваю на покупку? Лишь иногда кусками продаю. В вашем горизонте год-два наступит очередной медвежий рынок - по большинству метрик пик бычьего рынка это ближайшая осень (2024)-весна 2025 года. Выстрелит ли биток с нынешних уровней? Не факт, возможно будут расти альты, которые не сильно динамику пока показали. Ну то есть биток может дать еще например 20 или 30%, а может и не дать.Часть держу в Тезере под % на биржах (и ТГ) - сейчас от 2 до 6% годовых, бывали месяцы с 50% годовых. И альты держу под % на биржах. Насыпают периодически под всякие Пулы и Лаунчпулы при старте торгов новыми монетами. Все копеечно, но итого какие-то 10-15% за год получается.Торговля приносит денег, но я не торгую с горизонтом час-день - в основном долгосрок. То есть полуинвестиция. Здесь с нахрапа ничего не получится, а учится вам прийдется и набивать шишек не месяц.Покупать со своего аккаунта на бирже можно хоть по 0,0001, хоть по 10 ВТС. Как равно и продавать. Выводить также через обменку - на самом деле есть нормальные. Бываю в обменках по своим делам (не крипта) - так часто вижу людей в кассу, которые переводят по 500-1000 долларов.