|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:10
Бетон написав:
На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц
Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:15
А есть отдельная тема именно по бизнесу? ну не ПИФы облигации и т.д. а где обсуждают простые,понятные бизнес-идеи для людей с небольшим капиталом? А то я не нашел.
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|116266
|255613189
|
|
|7978
|23220573
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110424
|
|