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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3454345534563457
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:10

  Бетон написав:На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц

Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А есть отдельная тема именно по бизнесу? ну не ПИФы облигации и т.д. а где обсуждают простые,понятные бизнес-идеи для людей с небольшим капиталом? А то я не нашел.
Velz
 
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