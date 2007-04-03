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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:10
Бетон написав:
На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц
Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
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SAndriy1
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:15
А есть отдельная тема именно по бизнесу? ну не ПИФы облигации и т.д. а где обсуждают простые,понятные бизнес-идеи для людей с небольшим капиталом? А то я не нашел.
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Velz
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:11
SAndriy1 написав: Бетон написав:
На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц
Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
На пару тройку денег нет, но вторую собираюсь инвестировать сейчас, сдача 1 квартал 2025.
Первая с 2022 года при вложениях 100 + 25 ремонт, даст 75..100 куе прибыли за 2 года.
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Бетон
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:23
Бетон написав: SAndriy1 написав:
Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
На пару тройку денег нет, но вторую собираюсь инвестировать сейчас, сдача 1 квартал 2025.
Первая с 2022 года при вложениях 100 + 25 ремонт, даст 75..100 куе прибыли за 2 года.
Если продать, то да..
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SAndriy1
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