Додано: Нед 15 вер, 2024 22:54

Бетонщики-засрали всю ветку...

Velz-буду краток...Никто Вам не скажет,пойдет биток на 100 сейчас,или обвалится в пол..В этом рынке,как в рыбалке-нужно высиживать хорошую точку входа,которая может быть 1 или пару раз в год...Сейчас,биткоин может запросто нырнуть к отметкам в 40-44тыс,о которых я еще в первых числах мая заявлял...там можно было бы подбирать.А может и начать рости в самое ближайшее время и в этом нет трагедии-если уже без Вас.Но нужно помнить,что мы имеем незакрытый ГЭП на 20-21К,а все ГЭПы-рано или поздно зкрываются с вероятностью более 95%+ Значит,цена по любому туда вернется...Может через год или два....а может этой зимой-то то хомяки в окно все повыходят.Нужно помнить об этом..И будут Вам тогда иксы,в обратную сторону.У нас есть тут умники,сделавшие Х10 на альтах,в отрицательной прогрессии-да только молчат...Потому...С дуру-можно и х...сломать.Это мой ответ тем,кто говорит что тех.анализ не работает.У Вас да,реально не работает...и не будет работать никогда.

Velz-иногда,самая лучшая инвестиция-остаться при своих,в кэше.Биткоин уже полтора года в восходящем движении и судя по всему,в последней фазе коррекционного роста.Он уже показал гораздо больше,чем сможет еще что либо показать.На мой взгляд,в биткоин на текущих заходить большим объемом-дурная,стремная идея.