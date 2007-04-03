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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3454345534563457
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:10

  Бетон написав:На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц

Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А есть отдельная тема именно по бизнесу? ну не ПИФы облигации и т.д. а где обсуждают простые,понятные бизнес-идеи для людей с небольшим капиталом? А то я не нашел.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 21:11

  SAndriy1 написав:
  Бетон написав:На носу ипотечная программа 0%. Посмотрим, на сколько перегрета. Впереди рост процентов 15. Тем более варшава имеет большой потенциал роста относительно соседних европейских столиц

Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать

На пару тройку денег нет, но вторую собираюсь инвестировать сейчас, сдача 1 квартал 2025.
Первая с 2022 года при вложениях 100 + 25 ремонт, даст 75..100 куе прибыли за 2 года.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 21:23

  Бетон написав:
  SAndriy1 написав:Меня не получится уговорить - свою стратегию имею. Но вам никто не запрещает купить пару-тройку квартир))) и хорошо на этом заработать

На пару тройку денег нет, но вторую собираюсь инвестировать сейчас, сдача 1 квартал 2025.
Первая с 2022 года при вложениях 100 + 25 ремонт, даст 75..100 куе прибыли за 2 года.

Если продать, то да..
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 22:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Бетонщики-засрали всю ветку...
Velz-буду краток...Никто Вам не скажет,пойдет биток на 100 сейчас,или обвалится в пол..В этом рынке,как в рыбалке-нужно высиживать хорошую точку входа,которая может быть 1 или пару раз в год...Сейчас,биткоин может запросто нырнуть к отметкам в 40-44тыс,о которых я еще в первых числах мая заявлял...там можно было бы подбирать.А может и начать рости в самое ближайшее время и в этом нет трагедии-если уже без Вас.Но нужно помнить,что мы имеем незакрытый ГЭП на 20-21К,а все ГЭПы-рано или поздно зкрываются с вероятностью более 95%+ Значит,цена по любому туда вернется...Может через год или два....а может этой зимой-то то хомяки в окно все повыходят.Нужно помнить об этом..И будут Вам тогда иксы,в обратную сторону.У нас есть тут умники,сделавшие Х10 на альтах,в отрицательной прогрессии-да только молчат...Потому...С дуру-можно и х...сломать.Это мой ответ тем,кто говорит что тех.анализ не работает.У Вас да,реально не работает...и не будет работать никогда.
Velz-иногда,самая лучшая инвестиция-остаться при своих,в кэше.Биткоин уже полтора года в восходящем движении и судя по всему,в последней фазе коррекционного роста.Он уже показал гораздо больше,чем сможет еще что либо показать.На мой взгляд,в биткоин на текущих заходить большим объемом-дурная,стремная идея.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 00:23

osafly да, я сейчас и не собирался. Оно вообще стремно, всегда нал предпочитал, да вот бизнес убили, суки подколодные.. Спасибо за советы, хотел входить на 30+, теперь если и решу- то ЕСЛИ будет 20 с копейками.И отдам все пароли жене пусть хранит пока Х3 не сделает :))
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:39

  osafly написав:Бетонщики-засрали всю ветку...
Velz-буду краток...Никто Вам не скажет,пойдет биток на 100 сейчас,или обвалится в пол..В этом рынке,как в рыбалке-нужно высиживать хорошую точку входа,которая может быть 1 или пару раз в год...Сейчас,биткоин может запросто нырнуть к отметкам в 40-44тыс,о которых я еще в первых числах мая заявлял...там можно было бы подбирать.А может и начать рости в самое ближайшее время и в этом нет трагедии-если уже без Вас.Но нужно помнить,что мы имеем незакрытый ГЭП на 20-21К,а все ГЭПы-рано или поздно зкрываются с вероятностью более 95%+ Значит,цена по любому туда вернется...Может через год или два....а может этой зимой-то то хомяки в окно все повыходят.Нужно помнить об этом..И будут Вам тогда иксы,в обратную сторону.У нас есть тут умники,сделавшие Х10 на альтах,в отрицательной прогрессии-да только молчат...Потому...С дуру-можно и х...сломать.Это мой ответ тем,кто говорит что тех.анализ не работает.У Вас да,реально не работает...и не будет работать никогда.
Velz-иногда,самая лучшая инвестиция-остаться при своих,в кэше.Биткоин уже полтора года в восходящем движении и судя по всему,в последней фазе коррекционного роста.Он уже показал гораздо больше,чем сможет еще что либо показать.На мой взгляд,в биткоин на текущих заходить большим объемом-дурная,стремная идея.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Та да , увидели свежие деньги , мимо них идущие, и не удержались)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47

  Velz написав:osafly да вот бизнес убили, суки подколодные..


Так,у многих убили убизнес..А многих и реально убили,в прямом смысле этого слова,вместе с бизнесом.Чего Вы хотели от концлагеря с закрытыми границами и территорией беззакония-процветания?? Тем более не стоит рисковать тем что осталось.Разве что на малую часть-попробовать,набраться опыта,понабивать шишек,почувствовать этот манипулируемый рынок.Всему свое время.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:00

сорри за офтоп
  Velz написав:А есть отдельная тема именно по бизнесу? ну не ПИФы облигации и т.д. а где обсуждают простые,понятные бизнес-идеи для людей с небольшим капиталом? А то я не нашел.
какое-то жалкое подобие есть, например: Розміщення коштів
flysoulfly
 
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